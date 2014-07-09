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亚洲 | 2014年 7月 9日 星期三 15:12 BJT

全球金市：钯金连涨第13日，金价受惠于SPDR资金流入而上涨

“铂金族金属价格有进一步上涨空间，因为市场并不相信产量能迅速恢复到罢工前的水平，”一名驻东京的交易商表示。

该交易商还说，Impala Platinum 旗下Marula矿山周二结束的另一场罢工，以及汽车行业的大范围罢工，都突显出南非局势的不稳定。南非是全球最大铂金出产国和第二大钯金出产国。

0634GMT，钯金 上涨0.6%，报每盎司872.60美元，周二曾触及13年高点873.75美元。铂金 上涨近1%。

现货金 上涨0.5%，至每盎司1,324.66美元，稍早曾触及一周高点1,326美元，因亚洲股市扩大跌幅至一周低点。

全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量增加2.09吨，至800.28吨；周一增加1.8吨。(完)

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(编译 李婷仪/李春喜; 审校 田建华/龚芳)
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