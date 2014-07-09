全球金市：钯金连涨第13日，金价受惠于SPDR资金流入而上涨

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
“铂金族金属价格有进一步上涨空间，因为市场并不相信产量能迅速恢复到罢工前的水平，”一名驻东京的交易商表示。
该交易商还说，Impala Platinum 旗下Marula矿山周二结束的另一场罢工，以及汽车行业的大范围罢工，都突显出南非局势的不稳定。南非是全球最大铂金出产国和第二大钯金出产国。
0634GMT，钯金 上涨0.6%，报每盎司872.60美元，周二曾触及13年高点873.75美元。铂金 上涨近1%。
现货金 上涨0.5%，至每盎司1,324.66美元，稍早曾触及一周高点1,326美元，因亚洲股市扩大跌幅至一周低点。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量增加2.09吨，至800.28吨；周一增加1.8吨。(完)
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(编译 李婷仪/李春喜; 审校 田建华/龚芳)
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。