全球金市：金价因美元走弱而上升，印度拟降低黄金进口关税受关注

更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
美联储的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。
上周四以来黄金一直承压，因美国非农就业报告令人猜测美联储升息时间可能早于预期。升息将促使投资者将资金从黄金等无息资产中撤出。
印度最大的黄金交易团体一名高级官员称，在周四公布的预算中，该国政府可能将黄金进口关税从纪录水平10%下调至6%，这将推动下半年进口增加。
印度黄金进口增加可能支撑金价。
铂金 和钯金 持续上涨，因担心南非的供应状况。
钯金连续第14个交易日上涨，接近2001年2月以来最高水平。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王丽鑫； 审校 张荻)
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2% 贸易收支(亿日圆) 顺差5,758 顺差8,134 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 卖超21,768 外资投资日股(亿日圆)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月19日(三) 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布 4月21日(五) 暂无重要经济数据公布 4月24日当周 4月24日(一) 暂无重要经济数据公布 4月25日(二) 暂无重要经济数据公布 4月26日(三) 0130 澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季