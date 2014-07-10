全球金市：金价因美元走弱而上升，印度拟降低黄金进口关税受关注

美联储的6月会议记录显示，决策者在会上讨论了退出超宽松货币政策计划的细节，暗示其将在10月结束购债并且看似接近就未来管理利率政策的计划达成一致。

上周四以来黄金一直承压，因美国非农就业报告令人猜测美联储升息时间可能早于预期。升息将促使投资者将资金从黄金等无息资产中撤出。

印度最大的黄金交易团体一名高级官员称，在周四公布的预算中，该国政府可能将黄金进口关税从纪录水平10%下调至6%，这将推动下半年进口增加。

印度黄金进口增加可能支撑金价。

铂金 和钯金 持续上涨，因担心南非的供应状况。

钯金连续第14个交易日上涨，接近2001年2月以来最高水平。(完)

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