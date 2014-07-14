全球金市：金价重挫2.4%，因葡萄牙银行业忧虑消退

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 金价录得12月初来最大单日跌幅
* 股市攀升，对欧元区银行业忧虑减弱
* 全球最大铂金生产商称上半年盈利可能骤降96%
路透纽约/伦敦7月14日 - 金价周一重挫2.4%，录得12月初来最大单日跌幅，因对葡萄牙银行业的担忧减弱，且美股上涨促使投资人对上周金价升至三个半月高位的升势获利了结。
交易员表示，美国期金跌穿1,330和1,310美元的关键支撑位时遭遇一波波强劲卖盘，引发大量止损单。
上周四金价升至近1,350美元，因对葡萄牙最大上市银行体质的担忧引发市场担心欧元区可能爆发新的银行业危机。
近期，圣灵银行 创始家族旗下一控股公司的网站披露该公司出现财务违规，导致葡萄牙股市和债市全线重挫。圣灵银行上周表示，该行的资本规模达到21亿欧元，超过最低监管要求，足以应对其在圣灵家族旗下控股公司11.5亿欧元的曝险。
“部分上述忧虑消退，这给了投资人获利了结的理由。”Sica Wealth投资长Jeffrey Sica表示。
1806 GMT，现货金 大跌2.4%，报1,305.50美元，可能录得12月2日来最大单日跌幅，稍早金价一度跌至6月19日来最低的1,302.90美元。
美国8月期金 重挫30.70美元，报每盎司1,306.70美元。
路透初步数据显示，市场交投放量，成交量较30日均值高约60%。
其他贵金属中，现货银 跌2.5%，报每盎司约20.85美元，现货铂金 跌1.5%，报每盎司1,484.75美元，现货钯金 跌0.3%，每盎司867.25美元。
全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum 周一表示，上半年盈利可能骤降96%，因五个月的罢工影响了运作。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。