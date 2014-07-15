全球金市：隔夜大跌后难见起色，金价维持在四周低点附近交投

标题新闻：美国商务部长罗斯对CNBC表示，中国、日本和欧盟贸易保护主义要比美国严重得多
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
上周黄金攀升至近四个月高点1,345美元，因葡萄牙圣灵银行的问题引发对另一场欧元区银行业危机的恐惧。
黄金投资者在关注中东和乌克兰的局势发展，如果暴力升级，可能会产生对黄金新一轮的避险买需。
埃及提议在加沙地带的以色列和巴勒斯坦武装分子自周二开始停火，然后再进行谈判避免进一步的敌对。
乌克兰周一表示，俄罗斯又在边境集结军队，并指责俄军军官与分裂分子一起作战。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 表示，周一的黄金持仓量增加8.68吨至808.73吨。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李春喜; 审校 杜明霞)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
路透伦敦4月20日 - 期铜、期锌和其它基本金属价格周四上涨，投资者、投机客和消费者在价格近期下跌后恢复买入，因预计季节性需求将增强。