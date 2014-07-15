全球金市：隔夜大跌后难见起色，金价维持在四周低点附近交投

上周黄金攀升至近四个月高点1,345美元，因葡萄牙圣灵银行的问题引发对另一场欧元区银行业危机的恐惧。

黄金投资者在关注中东和乌克兰的局势发展，如果暴力升级，可能会产生对黄金新一轮的避险买需。

埃及提议在加沙地带的以色列和巴勒斯坦武装分子自周二开始停火，然后再进行谈判避免进一步的敌对。

乌克兰周一表示，俄罗斯又在边境集结军队，并指责俄军军官与分裂分子一起作战。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust 表示，周一的黄金持仓量增加8.68吨至808.73吨。(完)

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