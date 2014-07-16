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亚洲 | 2014年 7月 17日 星期四 03:31 BJT

全球金市：金价上扬，受助于连续两日大跌后的低吸买盘

* 金价在录得10月以来最大两日跌幅后反弹

* 金价在50日移动均线附近寻获支撑

* 黄金定盘可能转移至电子交易平台

路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周三在连续两日大跌后反弹，但美国经济前景强劲以及担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能升息限制黄金涨幅。

交易商表示，金市在录得去年10月以来最大两日跌幅后出现低吸买盘。黄金连续第二日在1,290美元附近的50日移动均线寻获支撑，由此催生的技术性买盘也扶助支撑价格。

今日公布的数据显示，美国第二季制造业产出增速为逾两年最快，表明经济正重拾动能，足以提振经济在今年底之前持续增长。数据公布后，黄金涨势消退。

1816 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,296.94美元，过去两日累计下跌3.3%，为10月1日以来最大两日跌幅。

美国8月期金 收涨2.70美元，报每盎司1,299.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。

金价周二跌穿1,300美元，为6月19日以来首次，因美联储报告称，在10月结束购债计划时，联储的资产负债表规模将达4.5万亿美元，与决策者之前所说的时间表一致。

另外，达拉斯联储总裁费希尔周三表示，联储可能从明年初开始缓慢升息，且应从10月开始缩减资产负债表规模，以显示对经济复苏的信心。这也导致黄金涨势消退。

London Gold Market Fixing Ltd表示，正考虑让第三方来接手全球黄金基准，即“黄金定盘”的管理，此举可能暗示黄金定盘将转至电子交易平台。目前市场人士正在消化这一消息可能产生的影响。

其他贵金属方面，现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,478.50美元。现货钯金 涨1%，报每盎司871.83美元。现货银 上扬0.1%，报每盎司20.67美元。 ----------------------------1816 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1299.80 2.70 0.2 1293.50 1304.20 100,119 COMEX白银期货 20.775 -0.114 -0.5 20.630 20.880 32,652 COMEX铂金期货 1485.70 0.70 0.0 1481.00 1492.10 6,235 COMEX钯金期货 876.75 8.20 0.9 867.00 877.20 3,386 现货金 1296.94 2.84 0.2 1293.60 1303.90 现货银 20.670 0.020 0.1 20.600 20.810 现货铂金 1478.50 2.25 0.2 1479.30 1486.50 现货钯金 871.83 8.83 1.0 867.50 875.10(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校　利棣儿)
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