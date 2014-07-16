全球金市：金价上扬，受助于连续两日大跌后的低吸买盘

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
* 金价在录得10月以来最大两日跌幅后反弹
* 金价在50日移动均线附近寻获支撑
* 黄金定盘可能转移至电子交易平台
路透纽约/伦敦7月16日 - 金价周三在连续两日大跌后反弹，但美国经济前景强劲以及担忧美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能升息限制黄金涨幅。
交易商表示，金市在录得去年10月以来最大两日跌幅后出现低吸买盘。黄金连续第二日在1,290美元附近的50日移动均线寻获支撑，由此催生的技术性买盘也扶助支撑价格。
今日公布的数据显示，美国第二季制造业产出增速为逾两年最快，表明经济正重拾动能，足以提振经济在今年底之前持续增长。数据公布后，黄金涨势消退。
1816 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,296.94美元，过去两日累计下跌3.3%，为10月1日以来最大两日跌幅。
美国8月期金 收涨2.70美元，报每盎司1,299.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约20%。
金价周二跌穿1,300美元，为6月19日以来首次，因美联储报告称，在10月结束购债计划时，联储的资产负债表规模将达4.5万亿美元，与决策者之前所说的时间表一致。
另外，达拉斯联储总裁费希尔周三表示，联储可能从明年初开始缓慢升息，且应从10月开始缩减资产负债表规模，以显示对经济复苏的信心。这也导致黄金涨势消退。
London Gold Market Fixing Ltd表示，正考虑让第三方来接手全球黄金基准，即“黄金定盘”的管理，此举可能暗示黄金定盘将转至电子交易平台。目前市场人士正在消化这一消息可能产生的影响。
其他贵金属方面，现货铂金 上扬0.2%，报每盎司1,478.50美元。现货钯金 涨1%，报每盎司871.83美元。现货银 上扬0.1%，报每盎司20.67美元。 ----------------------------1816 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1299.80 2.70 0.2 1293.50 1304.20 100,119 COMEX白银期货 20.775 -0.114 -0.5 20.630 20.880 32,652 COMEX铂金期货 1485.70 0.70 0.0 1481.00 1492.10 6,235 COMEX钯金期货 876.75 8.20 0.9 867.00 877.20 3,386 现货金 1296.94 2.84 0.2 1293.60 1303.90 现货银 20.670 0.020 0.1 20.600 20.810 现货铂金 1478.50 2.25 0.2 1479.30 1486.50 现货钯金 871.83 8.83 1.0 867.50 875.10(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升