全球金市：现货金持稳于四周低位附近，股市上扬和乐观数据带来压力

升息将促使投资者将资金从黄金等无息资产中撤走。

美国周三公布的制造业和房地产业数据强劲，也促使外界预期经济强劲复苏可能促使美联储很快采取行动。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周三黄金持仓减少2.7吨，至806.03吨，显示投资者人气减退。

计算有百年历史的伦敦金定盘价的London Gold Market Fixing公司称，正在寻找第三方来管理定盘价计算程序，可能暗示将转而使用电子平台。

美国贵金属交易商Anthem Vault称，推出了首个以实货黄金为基础的电子货币，以提高黄金在电子货币形式中的应用。(完)

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