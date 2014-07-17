全球金市：现货金持稳于四周低位附近，股市上扬和乐观数据带来压力

上海车展：戴姆勒称与滴滴等打车服务企业商讨潜在合作
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
升息将促使投资者将资金从黄金等无息资产中撤走。
美国周三公布的制造业和房地产业数据强劲，也促使外界预期经济强劲复苏可能促使美联储很快采取行动。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，周三黄金持仓减少2.7吨，至806.03吨，显示投资者人气减退。
计算有百年历史的伦敦金定盘价的London Gold Market Fixing公司称，正在寻找第三方来管理定盘价计算程序，可能暗示将转而使用电子平台。
美国贵金属交易商Anthem Vault称，推出了首个以实货黄金为基础的电子货币，以提高黄金在电子货币形式中的应用。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/王丽鑫； 审校 龚芳/戴素萍)
路透上海4月19日 - 戴姆勒负责大中华事务的董事会成员Hubertus Troska周三表示，公司正在与包括滴滴出行在内的中国打车服务企业就潜在的合作协议展开谈判。
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
4月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间17:01时，1港元=0.88567人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.06%，低于上交易日收盘的20.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.74 4.91 1.09 建设银行 5.76 6.10 1.07 中国银行 3.53 3.63 1.10 农业