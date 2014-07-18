全球金市：获利了结打压金价下跌，但市场关注地缘政治紧张局势

标题新闻：海航接近达成收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场全部约30%股权的协议-消息人士
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路透纽约/伦敦7月18日 - 周五金价受获利了结盘打压下跌近1%，昨日因一客机在乌克兰东部被击落而上扬。不过交易商表示，如果地缘政治紧张局势升温，金价将很快再度上涨。
被视为是对冲不确定时期风险的黄金周四跳升1.5%，因在马来西亚客机被击落的消息发布后，投资人回补空头，寻求避险。
周五国际社会还未采取实质措施，尽管各国领导人都呼吁迅速调查，为在事件中近300名罹难人员讨回公道。此事可能是俄罗斯和西方的关系不断恶化的关键节点。
“金价下挫，因看来局势没有升级，”RJ O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。
“但如果地缘政治紧张局势因此进一步升温，金价肯定会再度冲高。”他称。
分析师表示，金价还将得益于以色列加强对加沙的地面进攻。
1645 GMT，现货金 下滑0.8%，报每盎司1,306.16美元，周四金价大涨1.5%，为一个月最大单日升幅。
美国8月期金 跌9.50美元，报1,307.40美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值相若。
其他贵金属中，现货铂金 跌0.9%，报每盎司1,479.62美元。现货银 大跌1.4%，报每盎司20.77美元。现货钯金 跌0.4%，报877.47美元，但仍接近2001年来最高水准。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
Berkshire Hathaway HomeServices是伯克希尔哈撒韦的关联公司 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选