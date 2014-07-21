全球金市：金价在1,300美元上方进一步上涨，因紧张局势加剧及美股下滑

标题新闻：美国总统特朗普称会“在适当的情况下”和朝鲜领导人金正恩会面－彭博新闻
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* 乌克兰、加沙助燃地缘政治紧张局势
* SPDR黄金ETF持金量再度增加
路透纽约/伦敦7月21日 - 金价周一在1,300美元上方进一步上涨，因美股下滑及地缘政治紧张局势加剧。上周乌克兰东部一客机被击落，且加沙地带战事不断。
上周四马航客机坠毁的消息爆出时，黄金价格跳涨。不过第二天投资者迅速获利了结，打击金价当周下跌2%，今日金价出现反弹。
“加沙、以色列、伊拉克、乌克兰...所有这些都有可能再度成为焦点，令金价保持在1,300美元关口之上。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。
1751 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,312.50美元。
美国8月期金 升4.50美元，报1,313.90美元，路透初步数据显示，成交量同30日均值低约35%。
美股下滑支撑金价，过去两个交易日美股跌幅为过去三个月内最大。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五黄金持仓增加1.8吨，至805.14吨。
其他贵金属中，现货铂金 升0.1%，报每盎司1,483.10美元。现货银 升0.4%，报每盎司20.92美元。现货钯金 跌0.3%，报873.94美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透5月1日 - 据华尔街日报周日报导，Twitter在与彭博合作，在Twitter上推出全天24小时的流媒体电视新闻服务。