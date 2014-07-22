全球金市：金价在1,310美元附近持稳，地缘政治紧张情势激发避险买盘

马来西亚期市：棕榈油期货跌至八个月低点，因预计马国和印尼产量上升
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
西方国家威胁将对俄罗斯实施更为严厉的制裁，他们的证据显示其支持的乌克兰的亲俄武装分子击落了马来西亚客机。
黄金上周结束连续六周涨势后，投资者削减部分仓位。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少1.8吨至803.34吨。
市场还将关注美国即将公布的经济数据，判断经济的力道以及对美联储货币政策的影响。
全球最大的铂金生产商--英美铂金 计划出售部分受罢工困扰的南非矿场。(完)
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金属期市 LME库存变化 (翻译 杜明霞/张荻； 审校 孙茉莉/张涛)
路透吉隆坡4月17日 - 马来西亚棕榈油期货周一尾盘跌至八个月低点，回吐稍早涨幅，因市场预期马来西亚和印尼棕榈油产量上升。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。