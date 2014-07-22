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亚洲 | 2014年 7月 22日 星期二 08:50 BJT

全球金市：金价在1,310美元附近持稳，地缘政治紧张情势激发避险买盘

西方国家威胁将对俄罗斯实施更为严厉的制裁，他们的证据显示其支持的乌克兰的亲俄武装分子击落了马来西亚客机。

黄金上周结束连续六周涨势后，投资者削减部分仓位。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少1.8吨至803.34吨。

市场还将关注美国即将公布的经济数据，判断经济的力道以及对美联储货币政策的影响。

全球最大的铂金生产商--英美铂金 计划出售部分受罢工困扰的南非矿场。(完)

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金属期市 LME库存变化 (翻译 杜明霞/张荻； 审校 孙茉莉/张涛)
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