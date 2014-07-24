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亚洲 | 2014年 7月 24日 星期四 08:40 BJT

全球金市：金价在1,300美元上方持稳，因中东冲突加剧且资金流入

美国联邦航空管理局(FAA)继续禁止美国航班飞往特拉维夫，因担心加沙地带的火箭弹威胁。许多国际航空公司也停飞该地。

俄罗斯与西方因乌克兰问题导致关系持续紧张。基辅声称两架战斗机周三在乌东部分离势力控制地区被击落，而击落战机的导弹或是从俄罗斯境内发射。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓增加0.6吨，至805.44吨，连续第二日上升。(完)

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(翻译 于春红/张荻； 审校 白云/张涛)
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