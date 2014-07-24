全球金市：金价跌至一个月低点，因数据强劲抵消避险吸引力

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透纽约/伦敦7月24日 - 金价周四触及一个月低点，此前美国、中国和欧元区公布的强劲经济数据盖过了黄金的避险吸引力，尽管中东和乌克兰的局势依旧紧张。
金价一度下挫1%，跌穿1,300美元，因在美国公布周度初请失业金人数意外大跌，以及美国企业公布强劲业绩后，美元和美股上涨。
欧洲公布的数据显示，欧元区服务业表现优于路透访查的分析师预估。
所有这些都将投资人的注意力从加沙和乌克兰的紧张局势上分散出来。
“公平的说，我认为一些投资人有理由对全球紧张局势未能导致金价持续上涨感到失望。”Marketclub.com总裁Adam Hewison表示。
“金市目前可能处于超卖区域，但我们看来也正被拖入1,290-1,280美元水准，这会给市场提供一些支撑。”
2015 GMT，现货金 下跌约12美元，报每盎司约1,303美元，稍早跌至6月19日来最低的1,287.46美元。
美国8月期金 收跌13.90美元，报每盎司1,290.80美元。交易员表示，他们在1,300美元下方设了止损单。
全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三增加0.6吨，至805.44吨，为连升第二日。
其他贵金属方面，现货银 大跌2.5%，报每盎司20.34美元。现货铂金 跌0.8%，报每盎司1,465.30美元。现货钯金 持稳，报868.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。