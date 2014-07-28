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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 08:35 BJT

全球金市：金价因美元走强而略跌，但仍守在1,300美元上方

乌克兰军队和亲俄分裂势力之间的激烈冲突周日继续，欧洲和美国准备对俄罗斯实施经济制裁。

商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金和基金经理增加对黄金期货和期权的多头押注，同时缩减白银净多仓。

国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，俄罗斯和土耳其6月增持黄金，两国都是连续第三个月增加黄金储备。

周五提起的诉讼显示，德意志银行 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 和汇丰控股 被指控操纵银价。

伦敦黄金市场定盘价公司(London Gold Market Fixing Ltd)表示，已经成立监督委员会，来审查指标金价系统。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 王兴亚/孙茉莉)
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