全球金市：金价因美元走强而略跌，但仍守在1,300美元上方

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
乌克兰军队和亲俄分裂势力之间的激烈冲突周日继续，欧洲和美国准备对俄罗斯实施经济制裁。
商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，对冲基金和基金经理增加对黄金期货和期权的多头押注，同时缩减白银净多仓。
国际货币基金组织(IMF)周五公布的数据显示，俄罗斯和土耳其6月增持黄金，两国都是连续第三个月增加黄金储备。
周五提起的诉讼显示，德意志银行 、加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia) 和汇丰控股 被指控操纵银价。
伦敦黄金市场定盘价公司(London Gold Market Fixing Ltd)表示，已经成立监督委员会，来审查指标金价系统。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/杜明霞；审校 王兴亚/孙茉莉)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。