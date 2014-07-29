全球金市：金价下滑，市场翘首以待美联储货币政策决定

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
* 美联储周三声明对金价后市至关重要
* 地缘政治紧张局势为金价提供支撑
路透纽约/伦敦7月29日 - 金价周二下滑，投资人紧张的等待美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三结束为期两日的货币政策会议，以判断是否美联储会较预期提前升息。
交易商表示，将在未来几周到期的美国8月期金遭遇一些卖盘，进一步令市场承压。
“真正影响市场的当然是投资人对美联储行动的展望。”RBC Capital Markets高级金市分析师George Gero表示，他指的是美联储的公开市场委员会(FOMC)会议。
FOMC周三将发布政策声明，投资人将密切研读，寻找联储何时可能升息的线索。
金价对美国货币政策的任何变动都相当敏感。在美联储因应金融危机而降息及动用了非常规刺激措施后，金价升至纪录高位。
上周四，金价跌穿1,300美元至五周低点，因市场臆测今年迄今美国就业增长可能令升息的需求升温。美联储主席叶伦本月稍早表示，如果就业增长保持强劲，联储可能较预期更早升息。
美国周三还将公布第二季国内生产总值(GDP)数据，周五美国将公布7月非农就业报告，市场都将密切关注。
2030 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,299.10美元，稍早高见1,312.10美元。
美国8月期金 收低0.4%，报每盎司1,298.30美元。
不过地缘政治紧张局势令金价在近几个交易日没有进一步跌深，许多投资人仍看好黄金的避险价值。
其他贵金属方面，现货银 跌0.1%，报每盎司20.55美元。
现货铂金 跌0.5%，报每盎司1,472.50美元。现货钯金 下滑0.5%，报875.20美元。
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)