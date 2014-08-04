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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 15:26 BJT

全球金市：现货金守于1,290美元上方，因升息疑虑降温及股市走弱

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价格 变动 涨跌%

现货金 1294 0.4 0.03

现货银 20.41 0.13 0.64

现货铂金 1460.25 5.45 0.37

现货钯金 864.22 2.32 0.27

COMEX期金 1294.9 0.1 0.01

COMEX期银 20.44 0.069 0.34

汇率

欧元/美元 1.3425

美元指数 81.325

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/王丽鑫； 审校 高琦)
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