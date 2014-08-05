全球金市：金价受美股下挫影响由跌转升

* 美股标普500指数重挫逾1%，至5月来最低

* SPDR ETF持金量减少1.79吨

* 关注周三美国公布的国际贸易数据

路透纽约/伦敦8月5日 - 金价周二上扬，因美股下挫及逢低承接买盘扶助金价从稍早因强劲美国经济数据引发的跌势中反弹。

今日美国公布的6月工厂订单数据增幅超预期，因需求全面增长。数据公布后，金价一度下滑。近期美国经济数据直指经济活动不断增强，打压黄金作物投资人对冲工具的吸引力。

因投资人聚焦重量级零售商Target Corp令人失望的业绩以及担心中国经济体质，美股大跌，之后金价反弹。

“金价从美股大跌中获得提振，”经纪商Newedge贵金属交易员Thomas Capalbo表示，“而且金价稍早跌至1,280美元也提供了买入的良机。”

1834 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,290.76美元。

美国12月期金 表现不及现货金，下挫3.60美元，报1,285.30美元。

美股标普500指数 下挫1.1%。

全球最大黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持金量周一减少1.79吨，至800.05吨。

其他贵金属中，现货银 下滑1.8%，报每盎司19.80美元，现货铂金 小跌0.1%，报每盎司1,451美元，现货钯金 跌0.6%，报每盎司844.98美元。(完)

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