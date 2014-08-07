全球金市：金价转跌为升，受助于紧张局势升级引发的技术性买盘

* 奥巴马考虑空袭伊拉克的报导扶助金价

* 金价升穿50和100日移动均线，守住200日移动均线

* SPDR Gold Trust黄金持仓量减少

路透纽约/伦敦8月7日 - 金价周四上扬，延续昨日的涨势，因伊拉克和乌克兰紧张局势升级引发避险买盘。分析师称，金价在突破关键阻力位后可能进一步攀升。

纽约时报报导称，美国总统奥巴马正考虑发动空袭，并进行紧急救援空投，帮助近4万伊拉克宗教少数派，他们因受到伊拉克武装分子的威胁而被困在一山顶。稍后，一位白宫发言人对是否正考虑空袭不置可否。消息推动金价攀升。

分析师称，在担忧乌克兰军事冲突可能升级推动金价周三升穿50和100日移动均线后，技术性买盘可能进一步推升价格。

“尽管数次下探该水平，金价仍勉力守住200日移动均线，这可能会吸引短期投资者回场，”瑞银的贵金属策略师Edel Tully表示。

1805 GMT，现货金 上扬0.4%，报每盎司1,310.74美元。

美国COMEX-12月期金 收涨4.30美元，报每盎司1,312.50美元。根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

金价盘初因美股上扬而走低。美国上周初请失业金人口意外减少，带动美股上扬，但标普500指数稍后转升微跌。

欧洲央行周四维持指标利率在纪录低位，因乌克兰危机加大了欧元区疲弱且不平坦的经济复苏面临的风险。金市投资者受到鼓舞。

尽管价格昨日上涨，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少2.4吨，至797.65吨。

其他贵金属方面，现货银 跌0.4%，报每盎司19.92美元。现货铂金 攀升1.4%，报每盎司1,473.70美元。现货钯金 上涨0.6%，报每盎司852.47美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1312.50 4.30 0.3 1303.00 1315.50 107,073 COMEX白银期货 19.990 -0.034 -0.2 19.880 20.130 38,324 COMEX铂金期货 1481.50 16.30 1.1 1464.50 1483.00 9,684 COMEX钯金期货 856.05 7.15 0.8 847.00 860.80 6,455 现货金 1310.74 4.75 0.4 1302.40 1313.30 现货银 19.920 -0.090 -0.4 19.910 20.110 现货铂金 1473.70 19.70 1.4 1463.70 1477.50 现货钯金 852.47 5.17 0.6 848.00 858.15(完)

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