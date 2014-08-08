全球金市：金价本周有望结束三周连跌走势，得益于避险需求

国际油市：亚洲近月跨月燃料油裂解价差下跌，因新加坡岸上库存增加
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
金价一直受到避险意愿的支撑，此前美国和欧洲股市下挫，因投资者担心俄罗斯与西方国家间的关系不断恶化。
俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。
北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。
欧洲央行警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。
其它地区的紧张局势亦扶助金价上扬。伊斯兰教激进分子周四突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。
纽蒙特矿业(Newmont Mining) 执行长Gary Goldberg周四表示，对与Barrick Gold 恢复合并谈判，他持开放态度，但自4月以来并未从该公司听到什么消息。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 于春红/张荻)
路透迪拜4月20日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，受新加坡岸上燃料油库存上升拖累，但持续的买盘提振了现货升水。
路透吉隆坡4月20日 - 马来西亚棕榈油期货周四录得两周来最大单日涨幅，结束了连续六个交易日的下跌，因市场追随豆油的坚挺走势，而且受助于技术性修正。
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