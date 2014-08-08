全球金市：金价本周有望结束三周连跌走势，得益于避险需求

金价一直受到避险意愿的支撑，此前美国和欧洲股市下挫，因投资者担心俄罗斯与西方国家间的关系不断恶化。

俄罗斯周四禁止从西方进口多数食品，以报复西方的制裁行动。俄方举措比预期强硬，将把俄罗斯消费者与全球贸易隔离，程度为苏联时期以来罕见。

北大西洋公约组织(NATO)秘书长呼吁俄罗斯从与邻国开战的边缘后撤。北约表示，俄罗斯在边境集结军队，为可能入侵乌克兰做准备。

欧洲央行警告乌克兰危机加剧了欧元区疲弱且曲折的经济复苏所面临的风险，而西方国家与俄罗斯之间以牙还牙的制裁战可能使区内问题雪上加霜。

其它地区的紧张局势亦扶助金价上扬。伊斯兰教激进分子周四突袭伊拉克北部，逼近库尔德自治区首府，当地数万名基督教居民被迫逃离家园避难。这引发外界传言，称西方国家有可能采取军事行动。

纽蒙特矿业(Newmont Mining) 执行长Gary Goldberg周四表示，对与Barrick Gold 恢复合并谈判，他持开放态度，但自4月以来并未从该公司听到什么消息。(完)

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