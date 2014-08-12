全球金市：黄金在1,300美元上方窄幅波动，因全球股市上涨

俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的藉口。

乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。目前乌克兰政府军正在该地区包围亲俄分裂分子。

与此同时，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。

伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。

除了地缘政治因素外，金价未能从其它地方获得支撑。继2013年录得创纪录的靓丽表现后，主要消费区--亚洲的实货黄金需求一直表现低迷，同时投资者削减在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的仓位。

全球经济数据亦表现强劲，削弱了黄金作为避险资产的魅力。(完)

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