全球金市：黄金在1,300美元上方窄幅波动，因全球股市上涨

全球矿业：自由港印尼分支获得恢复出口铜精矿的初步许可--发言人
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
俄罗斯总统普京周一表示，将向乌克兰东部派出一支救助车队，尽管西方警告其不得利用人道主义帮助作为入侵的藉口。
乌克兰称俄罗斯在边境集结了4.5万兵力，北大西洋公约组织(NATO)认为俄罗斯军事干涉乌克兰东部地区的“可能性很高”。目前乌克兰政府军正在该地区包围亲俄分裂分子。
与此同时，以色列和巴勒斯坦谈判代表周一恢复间接谈判。巴以新一轮72小时停火期已经过去一天。
伊拉克总统周一指派阿巴迪(Haidar al-Abadi)担任新总理，以结束现任总理马利基(Jawad al-Maliki)长达八年的统治。但马利基拒绝下台，并在街道上部署了民兵和特种部队，令巴克达出现危险的政治较量。
除了地缘政治因素外，金价未能从其它地方获得支撑。继2013年录得创纪录的靓丽表现后，主要消费区--亚洲的实货黄金需求一直表现低迷，同时投资者削减在全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的仓位。
全球经济数据亦表现强劲，削弱了黄金作为避险资产的魅力。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/许娜；审校 张荻/张若琪)
路透雅加达4月18日 - 美国自由港麦克默伦铜金矿公司一位发言人称，该公司已获得从其印尼分支恢复出口铜精矿的初步许可，目前正在获取出口许可证的过程中。
路透新加坡4月18日 - 亚洲6月上半月较7月上半月石脑油价格周二每吨高出6美元，前一交易日为高出5美元，因市场需求旺盛及预计供应量减少使跨月升水扩大。
贸易商称，Bahrain Petroleum Co (Bapco)可能卖出4-6万吨含硫10ppm柴油，5月1日至4日装船，价格较中东报价每桶升水约1.05-1.20美元。但该消息尚不能证实。