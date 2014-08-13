全球金市：金价攀升，因美国零售销售数据令人失望

* 美国7月零售销售数据意外持平

* COMEX黄金库存增至2013年3月以来最高

* 美国铸币局将在银币销售中使用新的银标准

路透纽约/伦敦8月13日 - 金价周三上扬，因美国疲弱的零售销售数据直指美国经济成长动能有所减弱，缓解了金市投资者对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预期提前升息的担忧。

不过，金价仍陷于狭窄区间内，因乌克兰和伊拉克紧张局势可能正趋缓和的迹象，扶助欧美股市的表现。

美国商务部周三公布7月零售销售较前月持平，不及市场预估的增加0.2%；扣除汽车的零售销售较前月增加0.1%，远低于市场预估的增加0.4%。

分析师称，黄金短期内可能仍陷于区间内，除非全球经济前景和地缘政治紧张局势出现重大改变。

1835 GMT，现货金 上扬0.3%，报每盎司1,312.60美元。

美国COMEX-12月期金 收涨3.90美元，报每盎司1,314.50美元，成交量较30日均值低约40%。

不过，金价仍深陷本月45美元的交易区间内。

主要黄金消费国中国的需求仍然不振。缺乏强劲的实货需求可能使金价涨势难以为继，且可能意味着，一旦价格走低，市场缺乏支撑。

另外，美国交易所仓库中的黄金库存触及2013年3月以来最高，反应亚洲黄金消费疲弱，这也限制金价。

贵金属基准方面的消息，美国铸币局周三称，将在银币销售、银采购和价格管理方面采用新的“伦敦银价格”基准，之前使用了117年的“银定盘价”机制退出了历史舞台。

其他贵金属方面，现货银 跌0.2%，报每盎司19.81美元。现货铂金 跌0.1%，报每盎司1,460.80美元。现货钯金 涨0.5%，报每盎司877.20美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1314.50 3.90 0.3 1306.00 1316.40 92,887 COMEX白银期货 19.845 -0.060 -0.3 19.705 20.085 45,915 COMEX铂金期货 1469.90 -2.30 -0.2 1463.50 1477.30 6,247 COMEX钯金期货 881.60 3.60 0.4 875.00 882.95 3,529 现货金 1312.60 4.26 0.3 1304.90 1315.10 现货银 19.810 -0.040 -0.2 19.720 20.070 现货铂金 1460.80 -0.90 -0.1 1462.50 1473.00 现货钯金 877.20 4.40 0.5 876.50 880.50(完)

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