版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 14日 星期四 08:52 BJT

全球金市：现货金守住涨幅，受欠佳的美国数据和避险需求支撑

该数据缓解了投资者对美国联邦储备理事会(FED)可能提前升息的担忧。

地缘政治紧张局势继续为金价提供支撑。乌克兰对俄罗斯派遣援助车队的意图表示怀疑，称其旨在煽动亲俄的反叛活动。自4月中以来，冲突已导致逾2,000人死亡。

以色列和巴勒斯坦延长停火时间，但以色列周四仍遭到从加沙发射的火箭弹袭击，以色列则以空袭进行报复。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量减少0.26吨至795.60吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (翻译 许娜/张荻； 审校 石冠兰/张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐