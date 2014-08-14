全球金市：金价小涨，但普京讲话和美国就业数据限制涨幅

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 四周初请失业金人口均值暗示就业增长
* 普京在乌克兰危机问题上发表基调温和的讲话
* 黄金需求第二季下降-世界黄金协会
路透纽约/伦敦8月14日 - 金价周四在清淡交投中小涨，但涨幅受限，因美国初请失业金人口数据显示就业市场持续复苏，以及俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上立场温和的讲话。
美国上周初请失业金人口升幅超预期。但分析师称，初请失业金人口四周均值仍显示就业岗位稳健增长。
分析师称，部分近期公布的经济数据使投资者质疑，美国经济是否已完全走出困境。金价一直承压，因市场臆测，经济增强可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。
1907 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,313.39美元。
美国COMEX-12月期金 收涨1.20美元，报每盎司1,315.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约35%。
金价涨幅受限，因俄罗斯和乌克兰的紧张局势有缓解的迹象，之前，俄总统普京表示，将在职权范围内尽一切努力，尽快结束乌克兰危机。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少0.26吨，至795.60吨。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.2%，报每盎司19.86美元。现货铂金 小涨0.1%，报每盎司1,461.93美元。现货钯金 上扬0.7%，报每盎司880.25美元。 ----------------------------1907 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1315.70 1.20 0.1 1310.00 1321.80 98,395 COMEX白银期货 19.906 0.061 0.3 19.785 19.985 34,476 COMEX铂金期货 1469.20 -0.70 0.0 1465.20 1475.00 6,218 COMEX钯金期货 886.15 4.55 0.5 877.65 887.25 4,164 现货金 1313.39 1.03 0.1 1309.21 1319.10 现货银 19.860 0.040 0.2 19.820 20.010 现货铂金 1461.93 2.03 0.1 1464.50 1470.50 现货钯金 880.25 5.95 0.7 879.00 885.00(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。