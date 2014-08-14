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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 04:34 BJT

全球金市：金价小涨，但普京讲话和美国就业数据限制涨幅

* 四周初请失业金人口均值暗示就业增长

* 普京在乌克兰危机问题上发表基调温和的讲话

* 黄金需求第二季下降-世界黄金协会

路透纽约/伦敦8月14日 - 金价周四在清淡交投中小涨，但涨幅受限，因美国初请失业金人口数据显示就业市场持续复苏，以及俄罗斯总统普京发表在乌克兰问题上立场温和的讲话。

美国上周初请失业金人口升幅超预期。但分析师称，初请失业金人口四周均值仍显示就业岗位稳健增长。

分析师称，部分近期公布的经济数据使投资者质疑，美国经济是否已完全走出困境。金价一直承压，因市场臆测，经济增强可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。

1907 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,313.39美元。

美国COMEX-12月期金 收涨1.20美元，报每盎司1,315.70美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约35%。

金价涨幅受限，因俄罗斯和乌克兰的紧张局势有缓解的迹象，之前，俄总统普京表示，将在职权范围内尽一切努力，尽快结束乌克兰危机。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少0.26吨，至795.60吨。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.2%，报每盎司19.86美元。现货铂金 小涨0.1%，报每盎司1,461.93美元。现货钯金 上扬0.7%，报每盎司880.25美元。 ----------------------------1907 GMT---------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1315.70 1.20 0.1 1310.00 1321.80 98,395 COMEX白银期货 19.906 0.061 0.3 19.785 19.985 34,476 COMEX铂金期货 1469.20 -0.70 0.0 1465.20 1475.00 6,218 COMEX钯金期货 886.15 4.55 0.5 877.65 887.25 4,164 现货金 1313.39 1.03 0.1 1309.21 1319.10 现货银 19.860 0.040 0.2 19.820 20.010 现货铂金 1461.93 2.03 0.1 1464.50 1470.50 现货钯金 880.25 5.95 0.7 879.00 885.00(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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