全球金市：美元走强打压金价走低，铂金从13年高位回落

* 美国CPI和楼市数据公布后，美元扩大涨幅

* 黄金上市交易基金SPDR的黄金持仓量周一增加，为近四周来首次

* 钯金从周一触及的13年高位回落

路透纽约/伦敦8月19日 - 黄金期货周二走低，因在向好的美国经济数据公布后，股市攀升，美元走强。钯金从周一触及的13年高位回落，因交易商锁定获利。

金市交投震荡，交易商密切关注国际政治紧张局势的发展。

现货金 盘初上扬，后转升为跌，1816GMT，下跌0.1%，报每盎司1,296.15美元，成交不旺。

美国12月期金 下跌0.2%，收报每盎司1,296.70美元，连跌第三日。

美元扩大涨势，兑一篮子货币 上扬0.4%，因数据显示，7月美国房屋开工在连跌两月后强劲反弹。另外，7月美国消费者物价基本持平。

“显然金市不喜欢美国CPI和房屋开工数据，这两项数据提振美元，”Saxo Bank的高级经理Ole Hansen表示。

全球政治紧张局势缓解，提振投资者风险意愿，促使他们买入股票，撤离金市。

现货钯金 下跌1.5%，报每盎司875.70美元，周一触及13年高位900美元，因担忧供应吃紧和需求前景强劲。

交易商静待周四在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议，其中，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在会上发表讲话可能提供联储升息时机的线索。

之前公布的数据显示，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量增加2.09吨，至797.69吨，为近四周来首次出现净流入。这在稍早扶助支撑金价。

现货银 触及两个月低位19.33美元。现货铂 下跌0.4%，报每盎司1,433.25美元。(完)

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