全球金市：金价走低，因美联储会议记录公布后美元走强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美联储认为美国就业市场状况改善-会议记录
* 两位英国央行政策委员投票支持升息
路透纽约/伦敦8月20日 - 金价周三走低，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录显示，联储认为美国就业市场状况改善，由此引发的经济乐观情绪推高美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布的7月会议记录显示，美联储对美国就业市场复苏的速度感到意外，但在看到更多经济复苏的确凿证据前，不希望提前既定的升息计划。
包括周二公布的房屋开工数据在内的强劲经济数据，削弱了黄金作为对冲经济不确定性风险工具的吸引力。
“在过去24小时内，有良好的楼市数据出炉，而这只是反应美国经济强势的数据之一，看似这也是美元兑其他货币大幅走强的原因所在，”法国兴业银行的分析师Robin Bhar表示。
1842 GMT，现货金 下跌0.4%，报每盎司1,290.21美元。美国COMEX-12月期金 收跌1.50美元，报每盎司1,295.20美元。
美元指数 跳涨约0.4%。美元走强通常会导致金价回落。
金价跌幅受限，因全球多数股市近期的涨势暂停，因英国央行会议记录显示，有两位政策委员在本月稍早的会议上投票支持升息。
金市投资者现关注周五美联储主席叶伦在全球央行总裁年度会议上的讲话。
其他贵金属方面：现货银 上扬0.2%，报每盎司19.46美元。现货铂金 回落0.7%，报每盎司1,421.75美元。现货钯金 跌1.5%，报每盎司865.75美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申