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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 08:55 BJT

全球金市：金价受美元上涨打压延续跌势，接近两周低位

利率上调可能会打击黄金等不附带利息资产的魅力。

金市极度平静的交投情况正在成为一种可自行持续的现象，因为价格长时间缺乏波动，使期望获得回报的投资者感受失望，使他们进一步远离金市。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周三的持仓量增长0.9吨，至800.09吨，这是连续第三日增加。

乌克兰和中东的暴力活动升级，促使投资者买入黄金避险。

俄罗斯央行网站周三公布，该国7月黄金储备由6月的3,520万金衡盎司上升至3,550万金衡盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/李春喜 审校 李婷仪)
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