全球金市：金价因美股下滑而小涨，但叶伦讲话限制升幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 金价本周下挫约2%，为五周最大跌幅
* 叶伦有关就业市场的讲话以及油价下滑令金价承压
* 亚洲季节性需求料提振金价
路透纽约/伦敦8月22日 - 金价周五小涨，因美股下滑，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称美国就业市场仍受到经济大衰退的牵制后，金价升幅受限。
本周金价大跌约2%，为五周来最大周度跌幅，因在本周稍早美联储发布最新会议记录令市场臆测提早升息后，金价卖压沉重。
叶伦在怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会上表示，过去五年经济不振令数以百万计的工人失业、丧失信心或困在临时工作中－这些情况单靠失业率是无法准确得到反映的。美联储应谨慎决定何时升息。
交易商表示，金价继续徘徊在周四触及的两个月低点略上方。在过去五个交易日，金价下挫约3%，表现不及美国公债。
“我认为没有理由持有黄金，金价趋势向下，可能会有逢高出货。美国公债收益率在3%之下，油价也显示走软的迹象，这对贵金属是重大不利因素，”COMEX黄金期权场内交易员Jonathan Jossen表示。
1922GMT，现货金 升0.3%，报每盎司1,280.29美元，离周四触及的两个月低点1,273.06美元不远。本周金价下挫1.9%，为截止7月18日当周以来最大周度跌幅。
美国COMEX-12月期金 收高4.80美元，报每盎司1,280.20美元。
美国原油期货本周连跌五周，因担心供应充裕。在过去10个交易日油价大跌超过4%。
主要消费国中国和印度的黄金实货需求仍疲弱，但分析师预计随着印度进入节日和婚嫁季节，印度的买盘将增加。
其他贵金属方面，现货银 报每盎司19.40美元，跌0.1%。
现货铂金 升0.3%，报1,416.25美元，结束九日连跌。现货钯金 涨1.3%，报每盎司885.25美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申