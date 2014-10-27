全球金市：现货金连续四日下跌，因股市强劲压抑避险胃纳

标题新闻：韩国央行标售91天期货币稳定债券(MSB)，平均得标利率为1.34%(前次亦为1.34%)
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周五的数据显示，美国新屋销售年率上升至六年高位，英国第三季经济增长0.7%。企业财报强劲亦扶助推高股市。
投资者关注本周稍晚召开的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以判断美联储对全球经济的看法，以及欧洲或其它地区经济放缓是否会影响美联储的货币政策。
除非有重大意外，否则美联储本周将宣布结束政府公债购买计划。美联储曾通过该计划每个月向金融市场和经济注入850亿美元。
黄金交易商还密切关注投资者对黄金基金的持仓情况。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五的黄金持仓量下降0.60%至745.39吨。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，10月21日止当周对冲基金和基金管理机构增加了黄金期货和期权的多仓仓位，这是连续第二周增加。
实货市场方面，印度最大珠宝商协会的一名资深高管周五称，Diwali和Dhanteras节期间黄金销量增长约五分之一。
周五公布的一份备受关注的调查显示，禁止瑞士央行(SNB)出售黄金储备的建议获得44%的公众支持，但仍未达到提议获批所需的支持率。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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路透上海4月24日 - 中国央行周一仅进行少量逆回购操作，银行间市场早盘隔夜资金供 给收敛，流动性紧势有增无减，不少融资方上午轧平头寸存在困难。不过14天等更长期限供 给尚可，显示目前市场总量问题不大，只是双方在期限选择和价格上需要进一步博弈。 另外，银行间市场新增了质押式回购匿名点击交易系统(X-Repo系统)盘前交易机制，交 易员认为，这将优化回购开盘价形成机制，利好日趋活跃的匿名交易。不过主要还属于技术 层面因素，基本不会影响市场走向。 上海一银行交易员称，早盘“融出的比较有限，还是紧。不过也不是完全借不到，就是 量少，得一点一点凑。” 央行公开市场稍早进行了300亿元人民币的逆回购操作，七天、14天和28天各100亿，利 率持平。据此计算，单日将净投放300亿元。 上海一券商交易员则表示，因不存在银行类机构的回购价格上限限制，目前非银机构借 钱难度不大，只是价格略高。 全国银行间同业拆借中心上周五稍晚发布通知称，为促进质押式回购市场价格发现，优 化回购开盘价形成机制，于4月22日(