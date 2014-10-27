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亚洲 | 2014年 10月 27日 星期一 09:14 BJT

全球金市：现货金连续四日下跌，因股市强劲压抑避险胃纳

周五的数据显示，美国新屋销售年率上升至六年高位，英国第三季经济增长0.7%。企业财报强劲亦扶助推高股市。

投资者关注本周稍晚召开的美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以判断美联储对全球经济的看法，以及欧洲或其它地区经济放缓是否会影响美联储的货币政策。

除非有重大意外，否则美联储本周将宣布结束政府公债购买计划。美联储曾通过该计划每个月向金融市场和经济注入850亿美元。

黄金交易商还密切关注投资者对黄金基金的持仓情况。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五的黄金持仓量下降0.60%至745.39吨。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五表示，10月21日止当周对冲基金和基金管理机构增加了黄金期货和期权的多仓仓位，这是连续第二周增加。

实货市场方面，印度最大珠宝商协会的一名资深高管周五称，Diwali和Dhanteras节期间黄金销量增长约五分之一。

周五公布的一份备受关注的调查显示，禁止瑞士央行(SNB)出售黄金储备的建议获得44%的公众支持，但仍未达到提议获批所需的支持率。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 王兴亚/张若琪)
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