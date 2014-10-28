全球金市：金价连续第五日下跌触及两周低位，关注美联储会议结果

标题新闻：俄罗斯副总理称准备维持当前原油产量，但若油价无下跌风险则或增产－国际文传电讯社
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
若加息，可能会削弱黄金等无息资产的吸引力。
虽然股市和美元下跌，但金价未能上扬，表明金价很难走高，而且有可能跌向每盎司1,200美元的关键水准。
疲弱的经济数据亦未能提振金价。周一公布的数据显示，美国10月服务业活动放缓至六个月低位，同时德克萨斯州的制造业产出下降，表明第四季初经济成长有所放缓。
实货市场方面，香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。
不过，交易商表示，自国庆节假期以来，进口已经放缓，可能给金价带来更多压力。
伦敦金银市场协会(LBMA)周一表示，新的黄金电子定价机制预计将在2015年第一季开始运营，取代百年之久的黄金定价基准。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 郑茵/张荻)
俄罗斯副总理德沃尔科维奇 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。