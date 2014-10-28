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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 09:28 BJT

全球金市：金价连续第五日下跌触及两周低位，关注美联储会议结果

若加息，可能会削弱黄金等无息资产的吸引力。

虽然股市和美元下跌，但金价未能上扬，表明金价很难走高，而且有可能跌向每盎司1,200美元的关键水准。

疲弱的经济数据亦未能提振金价。周一公布的数据显示，美国10月服务业活动放缓至六个月低位，同时德克萨斯州的制造业产出下降，表明第四季初经济成长有所放缓。

实货市场方面，香港政府统计处周一数据显示，9月香港净流入中国内地的黄金量按月大增1.5倍，连续第二个月回升，为半年来最高的单月净流入水平。

不过，交易商表示，自国庆节假期以来，进口已经放缓，可能给金价带来更多压力。

伦敦金银市场协会(LBMA)周一表示，新的黄金电子定价机制预计将在2015年第一季开始运营，取代百年之久的黄金定价基准。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/许娜；审校 郑茵/张荻)
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