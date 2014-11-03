全球金市：金价徘徊在4年低位附近，因油价走低且美元走强

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元持续攀升，兑一篮子货币触及四年高位
* 黄金上市交易基金SPDR Gold的黄金持仓量跌至六年低位
* 最近价格回落未能刺激中国的需求
路透纽约/伦敦11月3日 - 金价周一走低，徘徊在四年低位附近，因油价重挫和美元走强合力打压金价，使其连跌第四日。
分析师称，金价的短期前景仍是凶多吉少，因现货金之前跌穿了1,180美元。在6月和10月的两轮大跌中，金价都守住了该水准。
10月美国制造业意外加速扩张，使有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期提前升息的臆测升温。
“升息前景，加之预期美元走强，给金价构成了重大阻力，”巴克莱资本的贵金属分析师Suki Cooper表示。
“短期来看，实货买盘可能给金市带来一定的下档支撑，”Cooper说。
美国钱币交易商周五报告，散户对金币和银币的需求急增，当日金价重挫3%，至2010年以来最低1,161.25美元。
1940 GMT，现货金 回落0.5%，报每盎司1,168.60美元，稍早跌至1,161.70美元的低位。
美国COMEX-12月期金 收跌1.80美元，报每盎司1,169.80美元，根据路透初步数据，收盘时成交量与30日均值一致。
金价遭受重创，因油价回落近3%，至2010年6月以来最低约每桶78美元，美元指数 攀升至四年高位。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量10月加速减少，降至六年低位。
其他贵金属方面，现货银 回落0.3%，报每盎司16.10美元。
在美国车商公布10月汽车销售为数年来最高后，铂金系金属上扬。
现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,236美元。现货钯金 升1.3%，报每盎司798.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申