全球金市：金价重挫2%至四年低位，打开跌向1,000美元关口的通道

* 美元指数触及四年半高位

* 黄金上市交易基金SPDR黄金持仓量触及六年低位

* 美国铸币局的美国鹰银币一度售罄

路透纽约/伦敦11月5日 - 金价周三重挫约2%，至2010年中以来最低，打开跌向1,000美元关口的通道，因美元急升，削弱了黄金的投资吸引力。

银价盘中急挫多达5%，至2010年2月以来最低，逼近15美元水平。

“今年，所有人都已形成了这样的看法，黄金的投资吸引力已大不如前，因通常持续保持在低位，经济成长乏力且美元走强，”瑞士信贷的分析师Karim Cherif表示。

现货金 盘中跌至2010年4月以来最低1,137.40美元，之后有所反弹，1948 GMT，回落1.8%，报每盎司1,146.50美元。

技术分析师称，在跌穿1,150美元的支撑位后，金价可能下探1,000美元这一关键回档位。

美国COMEX-12月期金 收跌22美元，报每盎司1,145.70美元。根据路透初步数据，成交量约为27万口，较30日均值高出近一倍，可能录得周五以来最高日成交量。

过去一周，金价累积下跌约100美元。

今日尾盘，现货银 重挫3.6%，报每盎司15.43美元，盘中触及2010年中以来最低15.13美元后缩减跌幅。

美国铸币局周三表示，过去数周的“巨大”需求曾导致美国鹰银币一度售罄。

美国和亚洲零售商和分销商称，加拿大枫叶银币等钱币的供应严重不足。

分析师称，投资者纷纷透过黄金期权交易来对冲价格金价下跌的风险。Comex周二公布的数据显示，执行价为1,075美元的12月黄金卖权未平仓合约过去数日急增超过3,500口。

周三美元上扬，触及数年高位。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量回落至六年低位738.82吨，凸显投资者对金市的看法利空。

其他贵金属方面，现货铂金 下跌0.6%，报每盎司1,208.95美元，逼近2009年以来最低。现货钯金 急跌3.5%，报每盎司756美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金