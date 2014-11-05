全球金市：金价重挫2%至四年低位，打开跌向1,000美元关口的通道

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 美元指数触及四年半高位
* 黄金上市交易基金SPDR黄金持仓量触及六年低位
* 美国铸币局的美国鹰银币一度售罄
路透纽约/伦敦11月5日 - 金价周三重挫约2%，至2010年中以来最低，打开跌向1,000美元关口的通道，因美元急升，削弱了黄金的投资吸引力。
银价盘中急挫多达5%，至2010年2月以来最低，逼近15美元水平。
“今年，所有人都已形成了这样的看法，黄金的投资吸引力已大不如前，因通常持续保持在低位，经济成长乏力且美元走强，”瑞士信贷的分析师Karim Cherif表示。
现货金 盘中跌至2010年4月以来最低1,137.40美元，之后有所反弹，1948 GMT，回落1.8%，报每盎司1,146.50美元。
技术分析师称，在跌穿1,150美元的支撑位后，金价可能下探1,000美元这一关键回档位。
美国COMEX-12月期金 收跌22美元，报每盎司1,145.70美元。根据路透初步数据，成交量约为27万口，较30日均值高出近一倍，可能录得周五以来最高日成交量。
过去一周，金价累积下跌约100美元。
今日尾盘，现货银 重挫3.6%，报每盎司15.43美元，盘中触及2010年中以来最低15.13美元后缩减跌幅。
美国铸币局周三表示，过去数周的“巨大”需求曾导致美国鹰银币一度售罄。
美国和亚洲零售商和分销商称，加拿大枫叶银币等钱币的供应严重不足。
分析师称，投资者纷纷透过黄金期权交易来对冲价格金价下跌的风险。Comex周二公布的数据显示，执行价为1,075美元的12月黄金卖权未平仓合约过去数日急增超过3,500口。
周三美元上扬，触及数年高位。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量回落至六年低位738.82吨，凸显投资者对金市的看法利空。
其他贵金属方面，现货铂金 下跌0.6%，报每盎司1,208.95美元，逼近2009年以来最低。现货钯金 急跌3.5%，报每盎司756美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。