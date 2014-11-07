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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 15:15 BJT

全球金市：黄金下滑至四年半新低，美国非农就业数据值得关注

金市早盘成交清淡，但0459 GMT时，仅一分钟内就有近4,000口黄金期货成交。金价跌至每盎司1,130.40美元，为2010年3月以来最低。

现货金 最多下跌0.8%，至2010年4月以来低点1,131.85美元，0622 GMT时小幅反弹至1,133.30美元。本周黄金下跌逾3%。

现货银 跌至15.03美元，为2010年2月以来最低，料将录得四周连跌。

今日稍晚美国将公布非农就业数据，该数据被视为是美元和黄金走势的潜在触发因素，可能使金价跌至每盎司1,000美元，这将是2009年10月以来所未见的水平。

美元兑一篮子主要货币交投于四年高点，在经济稳步复苏的背景下，料将连续第三周上涨。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周四的黄金持仓下降0.41%，至732.83吨，为六年新低。这也反映出金市的人气。

---------------------0622 GMT---------

价格 变动 涨跌%

现货金 1133.3 -7.6 -0.67

现货银 15.08 -0.29 -1.89

现货铂金 1184.5 -2.8 -0.24

现货钯金 747 0 0

COMEX期金 1132.8 -9.8 -0.86

COMEX期银 15.075 -0.338 -2.19

汇率

欧元/美元 1.2377

美元指数 88.116

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 洪曦/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)
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