全球金市：黄金下滑至四年半新低，美国非农就业数据值得关注

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
金市早盘成交清淡，但0459 GMT时，仅一分钟内就有近4,000口黄金期货成交。金价跌至每盎司1,130.40美元，为2010年3月以来最低。
现货金 最多下跌0.8%，至2010年4月以来低点1,131.85美元，0622 GMT时小幅反弹至1,133.30美元。本周黄金下跌逾3%。
现货银 跌至15.03美元，为2010年2月以来最低，料将录得四周连跌。
今日稍晚美国将公布非农就业数据，该数据被视为是美元和黄金走势的潜在触发因素，可能使金价跌至每盎司1,000美元，这将是2009年10月以来所未见的水平。
美元兑一篮子主要货币交投于四年高点，在经济稳步复苏的背景下，料将连续第三周上涨。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 公布，周四的黄金持仓下降0.41%，至732.83吨，为六年新低。这也反映出金市的人气。
---------------------0622 GMT---------
价格 变动 涨跌%
现货金 1133.3 -7.6 -0.67
现货银 15.08 -0.29 -1.89
现货铂金 1184.5 -2.8 -0.24
现货钯金 747 0 0
COMEX期金 1132.8 -9.8 -0.86
COMEX期银 15.075 -0.338 -2.19
汇率
欧元/美元 1.2377
美元指数 88.116
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 洪曦/李春喜; 审校 艾茂林/高琦)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申