全球金市：金价从四个月高位下滑，避险吸引力仍提供支撑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 更广泛市场的波动性支撑金价
* 关注欧洲央行周四货币政策会议
* 金市投机商连续第三周增加净多头仓位
路透伦敦1月19日 - 金价周一从四个月高位回软，因投资人对上周大涨获利了结，不过更广泛市场的波动性提升了黄金的避险吸引力，支撑金价。
瑞士央行上周意外取消瑞郎汇率上限引发市场震荡，激发对黄金的强劲买盘，金价升至9月来最高的1,281.50美元。
尽管金价周一从该水准回软，但交易商表示，市场在为欧元区至关重要的一周可能令市场愈发波动作准备。
市场对欧洲央行本周四在政策会议上宣布购债刺激计划的期望值很高，而在周日希腊大选前，反对救助计划的左翼激进联盟党(Syriza)在民调中的支持率进一步扩大。
1652GMT，现货金 跌0.4%，报1,274.61美元，美国2月期金 跌1.50美元，报每盎司1,275.40美元。今年迄今现货金大涨了近8%。
全球最大的黄金支持ETF--SPDR Gold Trust 持金量周五增加13.7吨，至730.89吨，创月三年半来最大单日增幅。
美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，截至1月13日该周投机商连续第三周增加在金市的净多头仓位。
周一市场交投清淡，因美国适逢假期休市。交易员表示，一些投资人利用上周的价格升势获利了结。
现货银 跌0.3%，报17.68美元，现货铂金 持平，报每盎司1,263.25美元。现货钯金 升0.4%，报每盎司754.22美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率