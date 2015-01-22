全球金市：金价从五个月低位反弹，之前欧洲央行宣布QE计划

****中国公布经济指标日程预告****
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
* 欧洲央行预计今年通胀率为0.7%
* 欧洲央行推出印钞购债计划
路透纽约/伦敦1月22日 - 金价周四转跌为升，并触及1,300美元之上的五个月高位，之前欧洲央行推出数千万欧元的购债计划，以重振停滞不前的欧元区经济。
欧洲央行总裁德拉吉称，欧洲央行每月将印钞购买600亿欧元的欧元区公债。欧元区通胀目前为负0.2%，远低于央行设定的低于但接近2%的通胀目标。
他说，预计通胀将在今年晚些时候和明年逐步攀升。
黄金通常被视为对冲通胀忧虑的工具。
“金市对德拉吉的讲话、今日宣布的QE计划规模大于预期，以及欧元区通胀预期反弹作出反应，”荷银证券的分析师Georgette Boele表示。
现货金 早盘触及日低1,279.5美元，在德拉吉发表讲话后反弹至8月15日以来最高1,306.20美元。1954 GMT，上扬0.8%，报每盎司1,303.50美元。
美国2月期金 收在1,300美元之上，为8月中以来首见，收涨0.5%，报每盎司1,300.70美元。
黄金自年初以来已累计攀升约10%，为两年来最大月度涨幅。
以欧元计价黄金 劲扬，触及2013年4月以来最高1,145.86欧元，因德拉吉讲话拖累欧元兑美元 跌至逾11年低位。
金价近期急升使部分投资者感到不安，他们从昨日开始锁定获利，并关注周日进行的希腊大选，以及下周召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议，从中寻找宏观经济总体状况的线索。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三减少0.24%，至740.45吨。
其他贵金属方面，现货银 上扬1.6%，报每盎司18.40美元。现货钯金 上涨1.1%，报每盎司772美元。现货铂金 上扬0.9%，报每盎司1,279.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透上海5月8日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/8 -- 海关统计月度初步汇总数据 4月 -- 中国国际收支平衡表（初步数） 一季度 5/9 -- 金融机构直接投资流量数据 一季度 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/17
路透上海5月8日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.8990元附近，较上日贬值约106点。
--中国财富传媒集团与美国彼得森国际经济研究所（PIIE）举行“中美经济合作新格局”座谈会；与会专家认为，中美两国都处于发展新阶段和推进变革的关键时期，加强沟通交流十分重要，有必要多路径拓宽合作空间。