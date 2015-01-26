重发-全球金市：金价升向1,300美元，因希腊选举引燃避险需求

(重发以修改新闻直接提取代码) 路透新加坡1月26日 - 金价周一升向五个月高位，因希腊左翼激进联 盟党胜选，重新引燃对于欧洲不稳定的忧虑，触发对黄金的避险需求。 0030 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,295.41美元。美国期金 上升0.2%。 现货金上周触及五个月高位1,306.20美元。 希腊左翼激进联盟党周日在议会选举中大获全胜，该党领导人齐普拉 斯(Alexis Tsipras)承诺，经过五年撙节的苦日子，国际债权人施加的“ 屈辱与痛苦”已经落幕。 齐普拉斯料成为新任总理，希腊也将在他的带领下，成为第一个在经 济危机中公然反对欧盟与国际货币基金组织(IMF)纾困条件的欧元区政府 。 欧洲领导人曾表示，希腊必须遵守2,400亿欧元援助协议的各项条款 ，但齐普拉斯竞选时誓言就该国庞大债务重新谈判，从而增强了希腊与欧 元区伙伴国爆发冲突的机率。 欧元周一触及11年新低，受累于希腊大选结果，同时美国股指期货亦 因不缺定性增加而走低。 现货金今年强势开官，1月迄今累计上涨约9%，主要归因于油价下跌 和欧洲不确定性引发的避险买需。 正如投资者仓位变化所显示，市场人气不断改善。根据美国商品期货 交易委员会(CFTC)周五公布的数据，截止1月20日当周，对冲基金和基金 经理增持黄金多仓。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄 金持仓量较周四增加0.16%，至741.65吨。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/许娜；审校 龚芳)