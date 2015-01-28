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亚洲 | 2015年 1月 28日 星期三 16:04 BJT

全球金市：金价持于1,290美元附近的窄幅区间，关注美联储决议

0717GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,288.90美元，此前在1,286.95-1,293.80美元区间交投。上周金价触及五个月高位1,306.20美元。

Phillip Futures投资分析师Howie Lee称，金价在1,290美元附近整固，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，料不会有意外举措。

“我估计基本不会有什么重大举措。美联储可能维持政策不变，如果果真如此，金价近期应会继续在1,270-1,290区间波动，”Lee称。

美国2月期金跌0.3%，报每盎司1,288.20美元。

一项路透调查显示，由于美联储在准备接近十年来的首次升息，金价料连续第三年下滑。不过分析师称，金市应会找到支撑，为明年反弹铺路。

Lee称，黄金近期不大可能跌破每盎司1,250美元，因下月中国农历新年之前存在买兴。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今

现货金 1288.90 -3.18 -0.25 8.90

现货银 17.98 -0.04 -0.22 14.81

现货铂金 1259.85 1.10 +0.09 5.00

现货钯金 778.50 0.50 +0.06 -1.79

COMEX期金 1288.20 -3.50 -0.27 8.79

COMEX期银 18.01 -0.07 -0.41 15.46

汇率

欧元/美元 1.1365

美元指数 118.05

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 艾茂林/高琦)
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