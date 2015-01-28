全球金市：金价持于1,290美元附近的窄幅区间，关注美联储决议

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
0717GMT，现货金 跌0.3%，报每盎司1,288.90美元，此前在1,286.95-1,293.80美元区间交投。上周金价触及五个月高位1,306.20美元。
Phillip Futures投资分析师Howie Lee称，金价在1,290美元附近整固，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议，料不会有意外举措。
“我估计基本不会有什么重大举措。美联储可能维持政策不变，如果果真如此，金价近期应会继续在1,270-1,290区间波动，”Lee称。
美国2月期金跌0.3%，报每盎司1,288.20美元。
一项路透调查显示，由于美联储在准备接近十年来的首次升息，金价料连续第三年下滑。不过分析师称，金市应会找到支撑，为明年反弹铺路。
Lee称，黄金近期不大可能跌破每盎司1,250美元，因下月中国农历新年之前存在买兴。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今
现货金 1288.90 -3.18 -0.25 8.90
现货银 17.98 -0.04 -0.22 14.81
现货铂金 1259.85 1.10 +0.09 5.00
现货钯金 778.50 0.50 +0.06 -1.79
COMEX期金 1288.20 -3.50 -0.27 8.79
COMEX期银 18.01 -0.07 -0.41 15.46
汇率
欧元/美元 1.1365
美元指数 118.05
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/王丽鑫；审校 艾茂林/高琦)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号