全球金市：金价从两日跌势中反弹，本月表现为三年最佳

路透纽约/伦敦1月30日 - 金价周五从两日跌势中反弹，因美国第四季经济成长大幅放缓，提振了黄金的避险吸引力，扶助金价在1月录得三年最大月度升幅。

油价周五尾盘强劲上涨，也带动了金价的升势，因一些投资人担心通胀，遂买入黄金。

交易商表示，尽管美元汇价仍然高企，但金价短期可能保持强劲，因投资人担心欧洲的稳定性。

本月现货金大涨8%，为2012年1月来最大升幅，受助于瑞士央行本月决定放弃瑞郎兑欧元的上限。欧洲央行也表示将向经济挹注逾万亿欧元。

周五，现货金 一度升至每盎司1,283美元的高位，在2020 GMT，上扬2%，报1,281美元。

2月美国期金 大幅收高2%或23.90美元，报每盎司1,278.50美元日高。结算后收油价急升带动，2月期金升至1,281美元，赶上现货市场高位。

美国商务部公布，第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率为2.6%，第三季增幅高达5%。企业投资疲弱和贸易逆差扩大盖过了消费者支出以2006年以来最快速度增长给经济带来的提振。

上周，金价触及五个月高位，但对涨势是否过度的担忧促使一些投资人获利了结。周四现货金大跌超过2%，打压贵金属市场整体走低。

分析师表示，美联储将在今年升息的预期对看涨金市的投资者而言是较长期的忧虑。

现货银 升1.7%，至每盎司17.20美元，现货钯金 跌0.1%，至每盎司771.52美元。现货铂金 升1.2%，报每盎司1,235.25美元。(完)

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