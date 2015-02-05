全球金市：希腊情势的不确定性拖累金价走低，关注美国就业数据

国际油市：油价跳涨逾3%，因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性
路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。
* 欧洲央行不再接受希腊债券作为融资担保
* 金价陷于狭窄区间内，市场关注美国非农就业报告
路透纽约/伦敦2月5日 - 金价周四走低，受累于欧洲央行称不再接受希腊债券作为融资抵押后希腊情势的不确定性。
欧洲央行此举给正寻求欧元区债权人减计其债务的希腊政府当头一棒，并拖累欧元兑美元早盘走低。尽管欧元兑美元稍后反弹，但金价未能摆脱颓势。
1922 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,263.50美元， 之前下跌1%，至日低1,256.22美元。在过去五个交易日中，金市有四日曾测试1,255-1,256美元附近的支撑位，导致交易商怀疑，在该水准之下有止损卖单。
美国4月期金 收跌0.1%，报每盎司1,262.70美元。
“与去年一样，金市开局亮丽，1月急升8%，因此，市场不可避免的会出现一定程度的获利了结，”经纪商Sharps Pixley的首席执行长Ross Norman表示。
金价未能抓住欧洲股市下跌的机会反弹，在美国向好的就业数据推高美股后，金价扩大跌幅。油价今日大涨。
“很显然，我们认为全球经济状况正在改善，”道明证券全球商品策略部主管Bart Melek表示。
“只有非常低迷的对经济前景的预期，和欧元区情势恶化才能吸引那些在过去两年已退出金市的长期投资者重返市场，”Julius Baer的分析师Carsten Menke表示。
不过，中国央行昨日降准可能在短期内支撑金价。
投资者还将关注周五公布的美国非农就业报告，从中寻找美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时升息的线索。一项路透调查显示，分析师预计，1月美国就业岗位增加23万个，略低于12月25.2万个的增幅，但仍十分强劲。
现货银 下跌0.8%，报每盎司17.22美元。现货铂金 攀升 1.1%，报每盎司1,249.90美元。现货钯金 上涨0.5%，报每盎司793.15美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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