全球金市：金价触及一个月低位，投资者关注希腊债务磋商的进展

* 美元兑欧元走强，兑日圆触及五周高位

* 股市走低

* 交易商静待美联储政策线索

路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走强，另外，在欧元区财长开会讨论希腊在欧元区的去留问题前，金融市场弥漫着强烈的谨慎情绪。

现货金本月迄今累积下跌近5%，因美元走强，以及对美国将升息的预期打压投资者人气。

1924 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,220.70美元，稍早触及1月9日来最低1,218.05美元。美国4月期金 收跌1%，报每盎司1,219.60美元。

欧元兑日圆盘中升至五周高位后，金价跌势加速，拖累现货金价跌穿关键支撑位1,229美元，接近50日简单移动均线和去年2月触及的低位。现货金徘徊在略高于100日移动均线的水平，这条均线被视为技术支撑位。

美元兑欧元也上扬0.2%，希腊财长出现今日举行的欧元区财长会议，并将在会上公布该国推翻撙节举措并退出国际救助的计划。

“多数市场人士处于观望态势，”INTL FCStone的分析师Ed Meir说，“希腊的情势仍很不确定，且有关乌克兰问题的磋商也在进行中。”

一乌克兰代表团消息人士称，俄罗斯、德国、法国和乌克兰的领导人周三在白俄罗斯会晤，讨论乌克兰危机解决方案，四国领导人计划签署一项支持乌克兰领土和主权完整的联合声明。

欧洲股市走低，因风险意愿回落，以及交易商关注美联储官员有关升息时机的讲话。

现货金 下跌0.7%，报每盎司16.77美元。现货钯金 挫0.5%，报每盎司764.72美元。现货铂金 回落1%，报每盎司1,193.55美元。(完)

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