全球金市：金价触及一个月低位，投资者关注希腊债务磋商的进展

全球金市：金价缩减涨幅，本周有望创六个月最大跌幅
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 美元兑欧元走强，兑日圆触及五周高位
* 股市走低
* 交易商静待美联储政策线索
路透纽约/伦敦2月11日 - 金价周三跌至一个月低位，因美元走强，另外，在欧元区财长开会讨论希腊在欧元区的去留问题前，金融市场弥漫着强烈的谨慎情绪。
现货金本月迄今累积下跌近5%，因美元走强，以及对美国将升息的预期打压投资者人气。
1924 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,220.70美元，稍早触及1月9日来最低1,218.05美元。美国4月期金 收跌1%，报每盎司1,219.60美元。
欧元兑日圆盘中升至五周高位后，金价跌势加速，拖累现货金价跌穿关键支撑位1,229美元，接近50日简单移动均线和去年2月触及的低位。现货金徘徊在略高于100日移动均线的水平，这条均线被视为技术支撑位。
美元兑欧元也上扬0.2%，希腊财长出现今日举行的欧元区财长会议，并将在会上公布该国推翻撙节举措并退出国际救助的计划。
“多数市场人士处于观望态势，”INTL FCStone的分析师Ed Meir说，“希腊的情势仍很不确定，且有关乌克兰问题的磋商也在进行中。”
一乌克兰代表团消息人士称，俄罗斯、德国、法国和乌克兰的领导人周三在白俄罗斯会晤，讨论乌克兰危机解决方案，四国领导人计划签署一项支持乌克兰领土和主权完整的联合声明。
欧洲股市走低，因风险意愿回落，以及交易商关注美联储官员有关升息时机的讲话。
现货金 下跌0.7%，报每盎司16.77美元。现货钯金 挫0.5%，报每盎司764.72美元。现货铂金 回落1%，报每盎司1,193.55美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)