全球金市：金价从五周低位小幅反弹，因美元走软和未达成希腊债务协议

* 美元兑日圆走软，因报导称日本央行反对追加刺激举措

* 欧洲股市上扬，因俄乌签署停火协议

* 希腊债务磋商将在周一重启

路透纽约/伦敦2月12日 - 金价周四小涨，从稍早触及的五周低位反弹，受助于美元走软，瑞典央行意外推出刺激举措以及希腊债务问题的不确定性加剧等因素。

现货金 盘中跌至1月9日以来最低1,216.45美元， 后反弹，1934 GMT，上扬0.2%，报每盎司1,221.56美元。

美国4月期金 收涨1.10美元，报每盎司1,220.70美元。

“美元在媒体有关日本央行的报导发布后走强，以及瑞典央行的激进货币政策行动是小幅推高金价的主要原因，”ABN Amro的分析师Georgette Boele表示。

瑞典央行今日意外下调再融资利率至负值，并表示不久将购买价值100亿瑞典克朗的公债，投资人对此猝不及防，纷纷寻求避险。

金价周三回落1.2%，因美元指数触及三周高位。美元兑日圆周四下跌1.4%，因媒体报导称，日本央行认为追加货币刺激举措将产生适得其反的效果。

不及预期的美国上周初请失业金人口数据公布后，美元指数 下跌0.9%。

“地缘政治和宏观经济情势仍有很强的不确定性，金价将继续对此作出反应，但只要美国联邦储备理事会(FED/美联储)即将收紧政策的背景不变，金市的潜在趋势仍是下行，”麦格理分析师Matthew Turner表示。

全球股市上扬，对俄乌签署停火协议，以及瑞典央行的意外举措表现欢迎。

欧元区财长周四未能与希腊就最终声明，或在下周一再度开会谈论延长救助计划前继续磋商的方式达成协议，金融市场因此承压。

现货银 上扬0.3%，报每盎司16.81美元。现货铂金 升0.4%，报每盎司1,195.25美元。现货钯金 涨1.1%，报每盎司773.80美元。(完)

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