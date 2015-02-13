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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 15:51 BJT

全球金市：现货金因美元走软而攀升，但料将连续第三周收低

金价近几日走高，因对希腊与欧洲领导人债务谈判及希腊未来命运的
疑虑打压股市。

    希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此
一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽
资金。 
    
    周四美国零售销售和请领失业金数据逊于预估，拖累美元下跌，金价
因此获得提振。
    
    但这仍不足以抵消金价本周跌势，周线可能下跌0.5%左右。
    
    美元前景仍乐观，一些投资者仍预期美联储今年的某个时候会加息。
若美联储加息，可能损及黄金需求。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四
其持仓量下降0.23%，反映了偏空人气。
    
    实货市场方面，中国春节假期前买盘仍稳定。
    
    欧洲1月实货金销售跳增，因欧洲央行政策行动以及希腊反撙节的左
翼激进联盟党(Syriza)胜选，引发对欧元区前景疑虑，促使消费者追捧黄
金。 
    
    ----------------0720GMT-------------------
                     价格     变动     涨跌%
    现货金          1230.6     8.4     0.69
    现货银           16.96    0.14     0.83
    现货铂金       1204.49   10.34     0.87
    现货钯金        776.25    4.25     0.55
    COMEX期金       1230.1     9.4     0.77
    COMEX期银        16.96   0.166     0.99
    汇率 
    欧元/美元       1.1427 
    美元指数        94.008

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译/审校 徐文焰/杜明霞/王兴亚)
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