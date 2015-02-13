全球金市：现货金因美元走软而攀升，但料将连续第三周收低

金价近几日走高，因对希腊与欧洲领导人债务谈判及希腊未来命运的 疑虑打压股市。 希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此 一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽 资金。 周四美国零售销售和请领失业金数据逊于预估，拖累美元下跌，金价 因此获得提振。 但这仍不足以抵消金价本周跌势，周线可能下跌0.5%左右。 美元前景仍乐观，一些投资者仍预期美联储今年的某个时候会加息。 若美联储加息，可能损及黄金需求。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四 其持仓量下降0.23%，反映了偏空人气。 实货市场方面，中国春节假期前买盘仍稳定。 欧洲1月实货金销售跳增，因欧洲央行政策行动以及希腊反撙节的左 翼激进联盟党(Syriza)胜选，引发对欧元区前景疑虑，促使消费者追捧黄 金。 ----------------0720GMT------------------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1230.6 8.4 0.69 现货银 16.96 0.14 0.83 现货铂金 1204.49 10.34 0.87 现货钯金 776.25 4.25 0.55 COMEX期金 1230.1 9.4 0.77 COMEX期银 16.96 0.166 0.99 汇率 欧元/美元 1.1427 美元指数 94.008 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译/审校 徐文焰/杜明霞/王兴亚)