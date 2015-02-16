全球金市：金价守住涨幅，美国数据疲弱和美元走软提振黄金买需

美元贬值令黄金对持有其他货币的人士更为便宜，并提振黄金的对冲 风险的魅力。 虽然美元涨势出现停顿，但其前景仍看好，因许多投资者仍预计美国 联邦储备理事会(FED/美联储)今年会升息。 美联储升息会打压黄金需求。 上周金价连续第三周下滑，显示出投资者的偏空气氛。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五的黄 金持仓量较周四下降0.42%至768.26吨。 交易商将密切关注今日稍晚举行的欧元区财长会议。欧元区财长们肩 负重担，周一将开会制订一份协议，既要避免希腊债务违约，又能被双方 所接受。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 张涛/于春红)