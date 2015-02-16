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亚洲 | 2015年 2月 16日 星期一 09:06 BJT

全球金市：金价守住涨幅，美国数据疲弱和美元走软提振黄金买需

美元贬值令黄金对持有其他货币的人士更为便宜，并提振黄金的对冲
风险的魅力。
    
    虽然美元涨势出现停顿，但其前景仍看好，因许多投资者仍预计美国
联邦储备理事会(FED/美联储)今年会升息。
    
    美联储升息会打压黄金需求。
    
    上周金价连续第三周下滑，显示出投资者的偏空气氛。
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五的黄
金持仓量较周四下降0.42%至768.26吨。

    交易商将密切关注今日稍晚举行的欧元区财长会议。欧元区财长们肩
负重担，周一将开会制订一份协议，既要避免希腊债务违约，又能被双方
所接受。 (完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
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    金属期市        LME库存变化         

 (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 张涛/于春红)
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