全球金市：金价守住涨幅，美国数据疲弱和美元走软提振黄金买需

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船运费走强
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美元贬值令黄金对持有其他货币的人士更为便宜，并提振黄金的对冲 风险的魅力。 虽然美元涨势出现停顿，但其前景仍看好，因许多投资者仍预计美国 联邦储备理事会(FED/美联储)今年会升息。 美联储升息会打压黄金需求。 上周金价连续第三周下滑，显示出投资者的偏空气氛。 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust GLD 周五的黄 金持仓量较周四下降0.42%至768.26吨。 交易商将密切关注今日稍晚举行的欧元区财长会议。欧元区财长们肩 负重担，周一将开会制订一份协议，既要避免希腊债务违约，又能被双方 所接受。 (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (翻译 孙茉莉/张荻； 审校 张涛/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数升30点，或1.77%，报1,725点。海岬型船舶日均获利升203美元，报12,944美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透吉隆坡5月12日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，受芝加哥期货 交易所(CBOT)豆油下跌拖累，以及交易商在下周一棕榈油出口数据公布前 获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.79%，报每吨2,651马币(610.27 美元)，打破此前五日连涨走势。 该合约本周上涨2.83%。 成交量为40,478口。 “市场在五日连涨之后回落，等待下一步走势，”一名吉隆坡期货交 易员表示。该交易员并称，芝加哥期货交易所豆油表现疲软，拖累了棕榈 油。 “不过，市场人气仍然提供支撑。随着穆斯林斋月的临近，需求和出 口保持强劲，产量略微增长。” 马来西亚棕榈油总署数据显示，4月出口较前月增长1.4%，至128万吨 ；产量增长5.7%，为155万吨。 4月底库存较前月增长3%，为160万吨。 一名路透大宗商品和能源技术分析师表示，棕榈油在每吨2,674马币 面临阻力，如果升穿这个水平，可能涨向下一道阻力位2,727马币。