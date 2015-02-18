更正-全球金市：金银价跌至六周低点，因迹象显示希腊银行将继续获得紧急融资

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
(更正：标题及正文第一段“急需获得”有误，应为“继续获得”)
* 中国开始为期一周春节假期
* 希腊同欧元区债务谈判破裂
* 铂金触及2009年7月来最低
路透纽约/伦敦2月17日 - 金价和银价周二跌至六周低点，铂金价格跌至2009年来最低，因迹象显示尽管希腊政府同欧元区伙伴国的债务谈判破裂，但希腊的银行将继续获得紧急融资。
一熟悉情况的消息人士向路透表示，欧洲央行本周不太可能暂停对希腊银行的金援，令对政策制定者最终将打破僵局，达成协议的希望升温。
欧洲央行将在周三决定是否维持对希腊银行的紧急贷款。
现货金 一度大跌2.3%，至1月6日来最低的1,203.03美元，1904GMT，跌1.9%，报1,208.16美元。交易商表示，部分抛盘是技术性的，因金价在跌穿100日移动均线切入位1,216.45美元后扩大跌幅。
美国4月期金 收低1.5%，报每盎司1,208.60美元。
现货银 重挫5.2%，报每盎司16.24美元的六周低点。1906GMT，跌4.4%，报16.44美元。现货铂金 大跌2.2%，报每盎司1,171.60美元，盘中低见2009年7月来最低的1,164美元。
市场在等待周三美联储将发布的最新一次货币政策会议记录，寻找升息的线索。
现货钯金 跌0.7%，报每盎司780.85美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22