更正-全球金市：金银价跌至六周低点，因迹象显示希腊银行将继续获得紧急融资

(更正：标题及正文第一段“急需获得”有误，应为“继续获得”)

* 中国开始为期一周春节假期

* 希腊同欧元区债务谈判破裂

* 铂金触及2009年7月来最低

路透纽约/伦敦2月17日 - 金价和银价周二跌至六周低点，铂金价格跌至2009年来最低，因迹象显示尽管希腊政府同欧元区伙伴国的债务谈判破裂，但希腊的银行将继续获得紧急融资。

一熟悉情况的消息人士向路透表示，欧洲央行本周不太可能暂停对希腊银行的金援，令对政策制定者最终将打破僵局，达成协议的希望升温。

欧洲央行将在周三决定是否维持对希腊银行的紧急贷款。

现货金 一度大跌2.3%，至1月6日来最低的1,203.03美元，1904GMT，跌1.9%，报1,208.16美元。交易商表示，部分抛盘是技术性的，因金价在跌穿100日移动均线切入位1,216.45美元后扩大跌幅。

美国4月期金 收低1.5%，报每盎司1,208.60美元。

现货银 重挫5.2%，报每盎司16.24美元的六周低点。1906GMT，跌4.4%，报16.44美元。现货铂金 大跌2.2%，报每盎司1,171.60美元，盘中低见2009年7月来最低的1,164美元。

市场在等待周三美联储将发布的最新一次货币政策会议记录，寻找升息的线索。

现货钯金 跌0.7%，报每盎司780.85美元。(完)

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