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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 03:25 BJT

全球金市：金价攀升，因美联储主席叶伦暗示不急于升息

* 叶伦讲话后美元指数下滑0.3%
    * 中国买家节后重返市场
    * 钯金价格触及六周高位

    路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周三上涨，从昨日触及的七周低点反
弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的讲话暗示美
联储不急于升息。
    
    他的讲话令美元承压，支撑金价。
    
    现货金 午后上扬至1,202.87美元，盘中高见1,211.80美元。
        
    美国4月期金 收高4.20美元，报每盎司1,201.50美元。
    
    叶伦称，联邦公开市场委员会(FOMC)首先会在声明中弃用“耐心”一
词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时
机的指引。但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反
，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。 
    
    受此带动，贵金属市场周三走强，银价大涨逾3%，钯金升至六周高位
。
    
    周三亚洲市场，金价大涨逾1%，中国买家节后重返市场，带动上海黄
金交易所黄金溢价上升。
        
    现货银 升1.6%，报每盎司16.47美元。现货铂金 升0.8%
，报每盎司1,167.70美元。现货钯金 涨1.9%，报每盎司805.10美元
，盘中高见六周最高的808.75美元。(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
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 (编译 李军; 审校 母红)
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