全球金市：金价攀升，因美联储主席叶伦暗示不急于升息

* 叶伦讲话后美元指数下滑0.3% * 中国买家节后重返市场 * 钯金价格触及六周高位 路透纽约/伦敦2月25日 - 金价周三上涨，从昨日触及的七周低点反 弹，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在国会的讲话暗示美 联储不急于升息。 他的讲话令美元承压，支撑金价。 现货金 午后上扬至1,202.87美元，盘中高见1,211.80美元。 美国4月期金 收高4.20美元，报每盎司1,201.50美元。 叶伦称，联邦公开市场委员会(FOMC)首先会在声明中弃用“耐心”一 词，自去年12月以来，美联储在声明中用“将保持耐心”作为首次升息时 机的指引。但这并不保证联储将在某一个特定时点升息，叶伦表示，相反 ，这暗示美联储的做法将转变为在每次政策会议上酌情考虑是否升息。 受此带动，贵金属市场周三走强，银价大涨逾3%，钯金升至六周高位 。 周三亚洲市场，金价大涨逾1%，中国买家节后重返市场，带动上海黄 金交易所黄金溢价上升。 现货银 升1.6%，报每盎司16.47美元。现货铂金 升0.8% ，报每盎司1,167.70美元。现货钯金 涨1.9%，报每盎司805.10美元 ，盘中高见六周最高的808.75美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)