全球金市：收高，但在美国公布强劲数据后缩减涨幅

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 美国数据强于预期，提振美元
* 美联储官员讲话暗示不急于升息
* 中国实货需求稳健支撑金价
路透纽约/伦敦2月26日 - 金价周四缩减涨幅，此前美国公布的经济数据强于预期，提振美元，且来自中国的买盘减弱。但金价仍收高，因此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员本周的讲话暗示不急于升息。
数据显示，美国月耐用品订单优于预期，这提振了对企业活动的信心，带动美元走强。
这令以美元计价的金价承压。
1956GMT，现货金 升0.3%，报1,208美元，盘中高见1,220美元日高，升穿1,216.20美元的100日移动均线切入位，之后因美元上涨而回落。
“市场感觉有些吃力，”MKS交易部门主管Afshin Nabavi表示，“中国春节假期后，来自远东的实货黄金买盘不错，但在1,210-1,212美元之上升势就止步不前。”
美国4月期金 收高0.7%，报每盎司1,210.10美元。
上海黄金交易所黄金较全球现货价溢价保持在约4-5美元。
香港政府统计处周四发布的数据显示，1月份由香港净流入中国内地的黄金量按月增6.6%，在去年12月录得下跌后再度回升；因金价反弹及春节前需求增加所致。
其他贵金属也上涨，现货钯金 升至1月14日来最高的815.35美元，尾盘涨0.3%，报每盎司806.25美元；现货银 升0.1%，报每盎司16.57美元。现货铂金 升0.5%，报每盎司1,173.30美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-