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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 08:45 BJT

全球金市：金价持稳在1,200美元上方，2月大跌5.5%

美国4月期金 上升0.1%至每盎司1,214.60美元。
    
    美国第四季经济增长率降幅比最初的估计更大，因为企业库存仅温和
增加，而且贸易逆差扩大；不过内需强劲点亮经济前景。 
    
    春节假期刚结束尚不足一周，中国央行即宣布年内首次降息，一年期
存贷款基准利率逼近十年来最低水平 。随后数据显示中国2
月制造业和非制造业PMI双双低位回升，不过反弹力度较弱，且制造业仍
处于萎缩区间 。
    
    印度将推出黄金存款账户并启动主权黄金债券，但维持创纪录的10%
进口关税不变。
    
    对冲基金和资产管理人在2月24日当周连续第四周削减金银期货和期
权多仓。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 李春喜/杜明霞；审校 戴素萍)
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