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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 09:04 BJT

全球金市：现货金升越1,200美元，但强势美元限制涨幅

这些数据推动美元周三跳涨至11年半新高。
    
    投资者现在静候周五出炉的美国非农就业报告，以寻找更多经济线索
。
    
    投资者还将观察此数据如何影响美联储升息时机。升息可能会削弱黄
金等无息资产的需求。
    
    周四交易商将观察欧洲央行政策会议，预计届时央行将公布购债计划
细节。
    
    伦敦金银市场协会(LBMA)认为黄金行业已经准备好迎接批发(趸售)改
革，包括每日报告成交额的特制机制。(完)
      
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王兴亚/许娜；审校 龚芳/戴素萍)
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