全球金市：金价触及三个月低点，因美元上涨及美国升息预期

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 美元兑欧元升至近12年最高
* 对希腊局势的担忧支撑金价
* 铂金跌至2009年7月来最低
路透纽约/伦敦3月10日 - 金价周二跌至三个月低点，因美元升至近12年最高，且对美国年中升息的预期重燃。
1809 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,161.55美元，盘中触及12月1日来最低的1,155.60美元。
美国4月期金 收挫6.40美元，结算价报每盎司1,160.10美元。
现货铂金 跌至2009年7月来最低的1,124美元，自年初以来下挫6.3%，因预期汽车行业需求降低以及铂金供应增加。
金价仍将承压，“因对美联储可能很快将升息的预期升温，”券商AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam表示。
上周五美国公布的非农就业数据强劲，提振对美联储将在年中开始升息的预期。
达拉斯联储总裁费希尔周一表示，美联储应迅速结束宽松货币政策。
美元指数 攀升至2003年9月来最高，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为昂贵。
现货银 下跌1%，至两个月低点15.57美元，之后收复部分失地，报15.64美元。现货钯金 大跌2.4%，报每盎司800.75美元，为1月29日来最大单日跌幅。(完)
贵金属报导 基本金属报导
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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