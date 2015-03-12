全球金市：金价连跌八日后回稳，因美元下滑

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 美国公布数据后，美元从12年高位回落
* 金价至周三的八日连跌为六年最长
* 铂金小跌至五年半最低的1,108.50美元
路透纽约/伦敦3月12日 - 金价周四回稳，结束八日连跌，因美元从12年高位回落，但对美国可能较早，而不是推迟升息的臆测仍令金价承压。
纽约汇市盘初，在美国公布2月零售销售意外下滑后，美元从高位回撤。
1823 GMT，现货金 微升0.05%，报1,154.65美元，美国4月期金 升1.30美元，收报每盎司1,151.90美元。稍早，现货金触及1,166.30美元高位，但在美股开高后回软。
金价周三跌至12月1日以来最低1,147.10美元，连跌八日，为2009年3月来最长跌势。
现货铂金 触及五年半低点1,108.50美元。
“今晨的零售销售数据逊于预期，令市场对美联储升息的时机产生了一些质疑，昨天许多投资人还原本认为肯定会在6月升息，”道明证券全球金属销售部门董事兼主管Steve Scacalossi表示。
现货银 升0.5%，至15.54美元。现货钯金 升0.1%，报每盎司787.70美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率