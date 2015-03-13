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亚洲 | 2015年 3月 13日 星期五 16:04 BJT

全球金市：金价连跌九日后持坚，但周线料仍下滑

尽管在美元下滑背景下，空头回补推升金价，但交易商对黄金前景仍
然谨慎。
    
    “黄金看来在1,150美元左右获得一些支撑，但短期至中期趋势仍是
偏向下行，”MKS Group交易员James Gardiner称。
    
    辉立期货分析师Howie Lee称，黄金可能进一步上涨，但将在1,166遇
到阻力。
    
    美元的强劲走势加剧担忧，美元本周稍早触及近12年最高，随后在获
利了结打压下涨势暂停。美元指数本周涨势料仍超过1%，延续上周上涨2.
5%走势。
    
    SPDR Gold Trust GLD黄金持仓量周四下降0.28%至750.95吨，为1月
末以来最低。该基金已三周未见资金流入。
    
    其它贵金属也受累下滑。现货银 料连续第二周下跌，现货钯金
 料创1月中旬以来最糟的一周。
    
    现货铂金(白金) 价格本周一度创2009年以来新低，周线料录得
八周内第七次下跌。(完)
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 龚芳/王丽鑫；审校 白云/张明钧)
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