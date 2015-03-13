全球金市：金价连跌九日后持坚，但周线料仍下滑

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
尽管在美元下滑背景下，空头回补推升金价，但交易商对黄金前景仍 然谨慎。 “黄金看来在1,150美元左右获得一些支撑，但短期至中期趋势仍是 偏向下行，”MKS Group交易员James Gardiner称。 辉立期货分析师Howie Lee称，黄金可能进一步上涨，但将在1,166遇 到阻力。 美元的强劲走势加剧担忧，美元本周稍早触及近12年最高，随后在获 利了结打压下涨势暂停。美元指数本周涨势料仍超过1%，延续上周上涨2. 5%走势。 SPDR Gold Trust GLD黄金持仓量周四下降0.28%至750.95吨，为1月 末以来最低。该基金已三周未见资金流入。 其它贵金属也受累下滑。现货银 料连续第二周下跌，现货钯金 料创1月中旬以来最糟的一周。 现货铂金(白金) 价格本周一度创2009年以来新低，周线料录得 八周内第七次下跌。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 龚芳/王丽鑫；审校 白云/张明钧)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-