全球金市：金价因美元走强回落，联储官员讲话使市场预期仍可能在6月升息

金属期市：伦铜上涨，受助于美元贬值和特朗普支出政策憧憬
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
* 联储官员的讲话和会议记录暗示仍可能在6月升息
* 中国需求仍然不振，印度买需增强
路透纽约/伦敦4月9日 - 金价周四连跌第三日，因尽管近期经济数据欠佳，但美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话使市场预期仍可能在年内升息，令美元上涨。
纽约联储总裁杜德利和联储理事鲍威尔周三的讲话暗示，首次升息的时间可能早于很多人目前的预期，首次升息后，联储将以缓慢的步伐上调利率。
周三发布的美联储3月会议记录显示，决策者为6月升息敞开了大门。
联储官员的讲话和会议记录发表后，现货金 跌至1,200美元之下， 1839 GMT，回落0.7%，报每盎司1,193.96美元。
美国6月期金 下跌9.50美元，或0.8%，收报每盎司1,193.60美元。
“金市的资金流向基调负面，这对市场非常不利，”商品投资公司LOGIC Advisors的联合创始人Bill O'Neill表示
O'Neill指出，基金买兴下降，实货需求减少。
上周五美国就业数据公布后，金价在周一触及七周高位1,224.10美元，目前金价从该水平回落了2.5%。
Julius Baer的分析师Carsten Menke称，“黄金的长期趋势仍将是下行，因美国利率最终将被上调。”
联储升息将削弱对诸如黄金等无息资产的需求。
美元指数 上扬1.2%，触及三周高位，因投资者再度押注联储将在今年升息。
最大黄金消费国印度的需求看似增强，但第二大消费国中国的买兴仍然疲弱，上海金交所实货黄金较全球现货金基准溢价为约1美元，稍早曾一度出现贴水。
现货银 跌1.6%，报每盎司16.18美元。现货铂金 下挫1.1%，报每盎司1,151.50美元。现货钯金 上扬0.6%，报每盎司759.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。
0827GMT - * 美元/日圆再度陷入日线图云区之中 * 日线图云图目前处在109.93-114.24 * 未能突破115.62，挫伤多头。这里是101.19-118.66一波涨势的50%回档位 * 日线转换线和基准线呈负向排列，这是看空结构 * 我们着手在日线图云区顶端下方的113.95处做空 * 云图图表链接 http://reut.rs/2jHZwOE (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
路透马尼拉1月23日 - 中国铁矿石和螺纹钢期货价格周一连续第四日下跌，交投兴趣寡淡，因中国春节假期临近，许多市场参与者已经离场。