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亚洲 | 2015年 4月 10日 星期五 08:35 BJT

全球金市：金价接近一周低点，美国升息预期提振美元

金价回落到上周美国非农就业报告出炉前的水准。该报告提振金价在周一升至1,220美元上方的七周高位，因数据大幅低于预期，投资者推迟美联储升息预期。

但随后美联储官员言论暗示仍可能6月升息，且美联储3月会议记录也显示为6月升息打开大门，金价因此受挫。

黄金矿业服务公司(GFMS)分析师表示，金价今年可能跌至五年低点，延续此前两年跌势，随后受亚洲需求复苏推动在2016年反弹。

全球最大的黄金消费国--印度的黄金需求2015年可能连续第二年下降。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/杜明霞；审校 李爽/于春红)
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